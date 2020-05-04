2020-05-04T18:44:58+03:00
Общество

Молодые тоболяки запустили онлайн-фестиваль полезных домашних дел

Эксперты делятся своим профессиональным опытом в социальных сетях
Вадим Бегун
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Молодые тоболяки запустили онлайн-фестиваль полезных домашних дел. Фото - "Молодая Гвардия I Тобольск".Молодые тоболяки запустили онлайн-фестиваль полезных домашних дел. Фото - "Молодая Гвардия I Тобольск".
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Тобольское отделение «Молодой Гвардии» в социальных сетях запустило фестиваль полезных домашних дел. Каждый день участники объединения и представители различных молодежных организаций публикуют короткий видеоролик, в котором рассказывают о приготовлении кондитерских изделий, поддержании спортивной формы, а также прокачке творческих навыков.

Первое видео прислала команда фаерщиков FeuerWind, которые рассказали, как в домашних условиях сделать инвентарь для жонглирования. На второй день хозяйка кондитерской студии Мария Тунгусова поделилась рецептом шоколадного бисквита. А артист театра и кино Игорь Афанасьев научил поддерживать голос и дикцию в хорошей форме.

Посмотреть эти и другие мастер-классы можно в группе тобольской «Молодой Гвардии» в соцсети «ВКонтакте». Если вы хотите стать партнером фестиваля, вы можете отправить свой видеоролик с полезным советом на электронную почту: molgvardia.tob@gmail.com, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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