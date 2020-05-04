В Тюменской области проходят видеоконференции бизнеса и власти

4 Май 2020 2020-05-04T16:24:58+03:00

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В Тюменском районе в режиме видео-конференц-связи прошла встреча местных предпринимателей и представителей различных органов власти и местного самоуправления. Это уже третье по счету подобное мероприятие в регионе – первое состоялось в Ялуторовске, чуть позже – в Тобольске, на очереди Ишим.

Общение в таком формате оказалось очень востребовано: для участия в конференции зарегистрировались более ста представителей Тюменского района из самых разных населенных пунктов. Собравшиеся подчеркнули необходимость более тесного диалога бизнеса и власти в непростых условиях, связанных с мерами карантинного характера.

– Сейчас главное – не впадать в панику, а изучать законы, которые вводятся в целях поддержки бизнеса и на федеральном, и на региональном уровнях. Именно для этого и было принято решение о необходимости проведения подобных онлайн-конференций, где предприниматели смогут получить объективную и достоверную информацию, – заявил вице-президент ТРОО «Опора России», депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров.

Он отметил, что заданный в этом году вектор развития бизнеса на селе не потерял своей актуальности. Как раз за ним, по мнению Омарова, огромный потенциал экономического роста региона, передает пресс-служба главы Тюменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU