Медики Ярковской больницы заразились коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T12:58:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Областной больнице № 24 села Ярково трое медиков заразились коронавирусом. Их госпитализировали в моноинфекционный госпиталь Тобольска, а также в Областную инфекционную клиническую больницу Тюмени. Клинических проявлений болезни у сотрудников не было.

В настоящее время уже определен круг контактных лиц, у них взяты анализы на новую короновирусную инфекцию. На самоизоляцию направлены 215 человек.

Также стало известно, что терапевтическое отделение медицинского учреждения закрыли на самоизоляцию, полицейские охраняют здание. В самом селе провели дезинфекцию центральных улиц и мест общего пользования.

– Среди вновь выявленных больных – пациенты, болеющие бессимптомно. То есть, ни окружающие, ни сами инфицированные могут не знать, что являются носителями вируса и представляют серьезную угрозу для окружающих, – сообщил глава Ярковского муниципального района Евгений Золотухин.

Он призвал сельчан не выходить без надобности из дома и соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также использовать средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU