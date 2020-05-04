Медики Ярковской больницы заразились коронавирусом
В Областной больнице № 24 села Ярково трое медиков заразились коронавирусом. Их госпитализировали в моноинфекционный госпиталь Тобольска, а также в Областную инфекционную клиническую больницу Тюмени. Клинических проявлений болезни у сотрудников не было.
В настоящее время уже определен круг контактных лиц, у них взяты анализы на новую короновирусную инфекцию. На самоизоляцию направлены 215 человек.
Также стало известно, что терапевтическое отделение медицинского учреждения закрыли на самоизоляцию, полицейские охраняют здание. В самом селе провели дезинфекцию центральных улиц и мест общего пользования.
– Среди вновь выявленных больных – пациенты, болеющие бессимптомно. То есть, ни окружающие, ни сами инфицированные могут не знать, что являются носителями вируса и представляют серьезную угрозу для окружающих, – сообщил глава Ярковского муниципального района Евгений Золотухин.
Он призвал сельчан не выходить без надобности из дома и соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также использовать средства индивидуальной защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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