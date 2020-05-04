На страусиной ферме в Чикче сушат сухари

4 Май 2020 2020-05-04T15:18:37+03:00

Делают это для того, чтобы хлеб не испортился

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Известной тюменской страусиной ферме помогают предприниматели, причем из других регионов России. Недавно из пекарни, которая находится в Курганской области, отец с сыном привезли несколько мешков с хлебом. Теперь на ферме сушат сухари: чтобы хлеб не испортился.

– Яков, так зовут предпринимателя из Курганской области, перечислил нам еще 10 тысяч рублей, а мы подарили ему страусиное яйцо. Недавно со строительной фирмы звонили, спрашивали, какие лекарства для птиц и животных, какие корма нужно купить. Везут картофель, комбикорм, – рассказала хозяйка фермы Наталья Демченко.

Как известно, на ферме имеется большой птичник. В нем солидная коллекция породистых кур: американские брамы, орловские, гамбургские петухи, китайские шелковые курицы, у которых мясо черного цвета, бородатые французские курицы, японские фениксы, у которых хвосты вырастают до трех метров в длину.

Вывели также из яиц двух лебедей-кликунов. Есть еще павлины, фазаны. Чтобы всех прокормить, нужно 5-6 мешков комбикорма в месяц, передает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU