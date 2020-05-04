В центре Тюмени перевернулся автомобиль с тремя людьми

4 Май 2020 2020-05-04T10:08:24+03:00

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На улице Запольной в Тюмени сегодня, 4 мая, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь на крышу перевернулся «Пежо 308».

– Скорость автомобиля была около 120 километров в час. Водитель иномарки сообщил, что опаздывал на работу, поэтому ехал быстро, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что 21-летний водитель от оказания помощи отказался. Однако в медицинском учреждении оказались два его пассажира – мужчина и девушка. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, передает «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что восемь человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки на улице Профсоюзной. В результате аварии, которая произошла утром 15 января 2020 года, микроавтобус с пассажирами влетел в столб.

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ИСТОЧНИК KP.RU