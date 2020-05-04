2020-05-04T06:54:15+03:00
Общество

В Тюмени прошел трехнедельный марафон навыков

К онлайн лекциям присоединились 43 000 человек
Светлана БОРИСОВА
Поделиться:
В Тюмени прошел трехнедельный марафон навыков.В Тюмени прошел трехнедельный марафон навыков.
Изменить размер текста:

Тюменцы стали участниками трехнедельного онлайн-марафона по развитию навыков. К онлайн лекциям присоединились 43 000 человек. Они узнали, что понимание собственного эмоционального состояния повышает уровень осознанности, а одно из основных качеств изобретателя - умение управлять своим мышлением. Также узнали, как работать с информацией, познакомились с инструментами, способствующими эффективной рефлексии.

По словам исполнительного продюсера мультицентра «Моя территория» Ирины Мустыгиной, к участию пригласили региональных и федеральных спикеров, которые раскрыли темы встреч. В каждом эфире были зашифрованы кодовые слова. Из них участники собирали итоговую фразу «Используй свои гибкие навыки, чтобы добраться до вершины».

В конце апреля объявили победителей, ими стали по три представителя из Тюмени, Тобольска и Ишима. Они выиграли брендированные ветровки проекта, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени прошел трехнедельный марафон навыков
Погода на 4 мая в Тюмени: в ожидании потепления
Тюменцы на самоизоляции получили призы за победу в челлендже
Тюменские школьники вспомнили своих прадедов – победителей в Великой Отечественной
Тюменцам рекомендуют провести майские праздники в очень узком кругу
В Тюменской области вводят масочный режим
Тюменцев научат продвигать личный бренд
Единственному фронтовику из Буньково односельчане построят палисадник
Как тюменкам получить выплату на детей до 3 лет
Предприниматели Тюмени во время пандемии работают дистанционно
В Тюменской области раньше срока наступил пожароопасный сезон
В Ишиме молодой человек сдал полиции свою гостью
Тюменцы сразятся за звание лучшего знатока истории Великой Победы
Тюменец лишился 130 тысяч рублей, поверив мошенникам
Диетолог назвала фрукты, которые тюменцам лучше есть в мае
В Тюменской области возведение соцобъектов идет по графику
Погода в Тюмени 3 мая: ожидается дождь
Мусульмане Тюмени в Рамадан раздадут продукты нуждающимся
Тюменским водителям напомнили, что Курганская область закрыта для посещения
Байкеры Тюмени призвали мотоциклистов быть ответственнее
Знаменитый дирижер Антон Шароев пополнил ряды долгожителей
Онлайн-проекты к 75-летию Победы стартовали в ДК «Водник»
Инвалидов в Тюменской области во время режима самоизоляции поддерживают в прежнем режиме
Тюменцы примут участие в онлайн-марафоне #МойГерой72
Количество лабораторий с тестированием на коронавирус увеличилось в Тюменской области