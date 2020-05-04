В Тюмени прошел трехнедельный марафон навыков

4 Май 2020 2020-05-04T06:54:15+03:00

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Тюменцы стали участниками трехнедельного онлайн-марафона по развитию навыков. К онлайн лекциям присоединились 43 000 человек. Они узнали, что понимание собственного эмоционального состояния повышает уровень осознанности, а одно из основных качеств изобретателя - умение управлять своим мышлением. Также узнали, как работать с информацией, познакомились с инструментами, способствующими эффективной рефлексии.

По словам исполнительного продюсера мультицентра «Моя территория» Ирины Мустыгиной, к участию пригласили региональных и федеральных спикеров, которые раскрыли темы встреч. В каждом эфире были зашифрованы кодовые слова. Из них участники собирали итоговую фразу «Используй свои гибкие навыки, чтобы добраться до вершины».

В конце апреля объявили победителей, ими стали по три представителя из Тюмени, Тобольска и Ишима. Они выиграли брендированные ветровки проекта, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU