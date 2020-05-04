В Тюменском районе проходит конкурс по решению кейсов «Абсолютное право»

4 Май 2020 2020-05-04T12:49:14+03:00

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В Тюменском районе стартовал новый сезон конкурса по решению кейсов «Абсолютное право». На этот раз в нем примут участие 126 школьников и студентов из 13 муниципальных образований. Знание российского законодательства также проверяют юные парламентарии из Общественной молодежной палаты Тюменского района.

На две недели участники станут судьями и будут разрешать уголовные дела под названиями «Илюша Воровайкин», «В Авалоне неспокойно» и «Нетерпимые макаронцы». Каждое дело содержит пять правовых ситуаций на определенную тематику, в них есть детали, которые влияют на разрешение.

Автор конкурса – руководитель проектов ДТиС «Пионер» и председатель комиссии по взаимодействию с муниципальными образованиями Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Алексей Ларионов встретится с участниками на тематических прямых эфирах. Он расскажет об основных правовых аспектах российского законодательства: о сущности права, о правилах заключения договоров, передает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU