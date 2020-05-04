Тюменцы узнали, как экономить деньги

4 Май 2020 2020-05-04T11:31:49+03:00

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Директор инвестиционной компании «АТОН» Андрей Гребенкин рассказал, как экономить деньги. Как известно, у многих тюменцев упали доходы в связи с пандемией коронавируса.

– Научитесь планировать свои траты. Делать это желательно до того, как вы получили зарплату или выплаты, пособия. Нужно четко расписать, на какие цели и за какой период времени будете расходовать финансы. Здесь многим помогает принцип конвертов. Это когда вы знаете, что у вас в месяц, допустим, 4 крупные траты: ипотека, коммунальные услуги, садик, развивающие занятия для детей, – и сразу же раскладываете по конвертам нужные суммы. А оставшимися средствами распоряжаетесь в течение месяца, – говорит Андрей Гребенкин.

Интересно, что при оплате покупок банковскими картами люди тратят больше, чем при расчете наличными: с бумажными деньгами вы видите, как их количество стремительно убывает в кошельке, с картой – нет. Не поддавайтесь заманчивым скидкам и предложениям на товары, которые вам не нужны. Вероятнее всего, вы просто купите вещь, которую спрячете в шкаф и забудете, так что покупайте только необходимое.

Если вы чувствуете, что вам не хватает финансов и приходится постоянно экономить, то лучше искать способы дополнительного заработка. Например, сейчас, когда все сидят дома, популярны стали обучение, мастер-классы, тренировки в соцсетях, передает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU