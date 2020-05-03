Тюменцы на самоизоляции получили призы за победу в челлендже

3 Май 2020 2020-05-03T17:48:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцы с пользой проводят время на самоизоляции и получают призы за креатив. На следующий день после объявления в регионе режима повышенной готовности стартовал челлендж #делайдело72. Он продлился с 18 марта по 30 апреля. За это время в нем приняли участие 86 человек.

Участники ежедневно выполняли креативные задания и фиксировали результаты в сторис, либо публиковали посты о выполнении заданий во ВКонтакте. Призы разыгрывались в прямом эфире. За время семи трансляций обладателями подарков стал двадцать один человек. Они выиграли крейзи-боксы, рюкзаки, подписку на Netflix, беспроводные наушники JBL, портативную колонку JBL, кофеварку и фотоаппарат мгновенной печати.

— Онлайн-интерактив с нашими подписчиками показал, что можно вести активный образ жизни в стенах дома, и даже получать за это призы. Двойная польза для участников челленджа: воспитали в себе новые положительные привычки и стали обладателями ценных подарков, — прокомментировала руководитель мультицентра «Моя территория» Мария Федоренко.

Напомним, 17 марта губернатор Тюменской области Александр Моор ввел на территории региона режим повышенной готовности. Горожан призвали остаться дома и предложили включиться в события в режиме онлайн, сообщает правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU