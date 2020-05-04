В Тюменской области в праздники усилили патрулирование лесов

4 Май 2020 2020-05-04T08:24:12+03:00

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В Тюменской области в майские праздники усилили патрулирование лесов. Межведомственная группа признала регион готовым к пожароопасному периоду.

– Подразделения МЧС и специалисты департамента лесного комплекса нынешней весной уже ликвидировали более 250 возгораний сухой травы и лесов на территории Тюменской области. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с тем, что пожароопасный сезон наступил раньше, установилась сухая погода, – сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

По его словам, значительные средства выделялись для того, чтобы обновить парк автомобильной техники для пожаротушения именно органов лесного хозяйства. На сегодняшний день заключены все необходимые соглашения о взаимодействии и с подразделениями МЧС, и с подразделениями Тюменской авиационной базы по охране лесов. Власти региона выделили необходимое финансирование на противопожарные мероприятия, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU