2020-05-04T06:02:13+03:00
Общество

Погода на 4 мая в Тюмени: в ожидании потепления

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени ждут тепло.В Тюмени ждут тепло.
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Сегодня, 4 мая, в Тюмени нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 – 2 градуса, днем – плюс 9 – 10. Вечером столбики термометров покажут 4 – 8 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

4 мая почитается память святого мученика Ианнуария, епископа. В это время надо следить за черемухой: если она рано зацвела – будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето.

С этого дня покрывается цветками лиловая сирень, в садах зацветают нарциссы. Самое время сажать чеснок, чтобы летом уже собрать урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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