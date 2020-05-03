Тюменские школьники вспомнили своих прадедов – победителей в Великой Отечественной

3 Май 2020 2020-05-03T17:36:42+03:00

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Четвероклассники средней школы № 70 «Сотворчество» города Тюмени завершили работу над проектом «История Отечества в истории моей семьи». Они посвятили его 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В условиях пандемии над проектом работали в дистанционном формате – дома, вместе с родителями. Школьники открыли семейные альбомы и вспомнили истории своих семей, связанные с Великой Отечественной войной 1941 – 1945 годов.

Каждый из ребят записал аудиофайл с коротким рассказом о своем предке, который внес свой вклад в Великую Победу – с оружием в руках или на трудовом фронте. В четырехминутном рассказе поместилось только самое главное, что запомнили правнуки победителей.

К рассказу приложили снимки своих родных, а также фотографии их медалей, документов и других семейных реликвий. Родители соединили эти материалы в один видеоряд, наложили музыку, и получился интересный мультимедийный проект, рассказывающий о том, какой след оставила самая трагическая страница истории нашей страны в судьбе каждой семьи, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU