Тюменцам рекомендуют провести майские праздники в очень узком кругу

3 Май 2020 2020-05-03T15:15:46+03:00

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В период майских праздников тюменцам советуют придерживаться уже известных правил и продолжить соблюдать режим самоизоляции, чтобы избежать распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, например, жителям региона рекомендуется воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме, отказаться от прогулок и пикников на природе, не подвергать опасности лиц из групп риска. Речь идет о представителях старшего поколения и людях с хроническими заболеваниями.Для общения и поздравления с праздниками в этот период лучше использовать современные дистанционные средства связи.

Безусловно, многие решать теплые выходные дни провести на даче. Однако и там нужно не забывать о режиме самоизоляции. Лучше отправляться за город на личном транспорте или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними. Если добираться до дачи приходится на автобусе, нужно обязательно использовать маску, соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 м), после касания дверей, поручней обрабатывать руки антисептиком.

На даче о гостях тоже придется забыть. Тюменцам рекомендуют провести майские праздники с теми, с кем уже контактировали в одной квартире на самоизоляции в будние дни. А пенсионерам лучше и вовсе остаться дома.

Перед приготовлением и приемом пищи руки мыть нужно под проточной или бутилированной водой либо обработайте руки кожным антисептиком. Овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой.

Алкоголь снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19, поэтому его не стоит принимать в этот опасный период.

При появлении симптомов заболевания необходимо немедленно принять меры по самоизоляции, обратится за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU