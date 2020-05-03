Тюменцев научат продвигать личный бренд

3 Май 2020 2020-05-03T14:28:54+03:00

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В Тюмени в мае стартует онлайн-курс по продвижению личного бренда. Он будет проходить дистанционно в формате видеоуроков на базе творческого пространства «Звучи». Главная задача марафона – помочь тюменцам раскрутить себя не только в интернете, но и начать развивать свои возможности.

Для всех желающих пройдут открытые мастер-классы, где будут прокачивать физическую форму, ораторское мастерстве, создавать имидж и стратегическое планирование личного бренда. С участниками будут работать профессиональный фитнес-тренер, специалист по созданию имиджа и автор методик по развитию речи, постановки голоса и снятию зажимов перед публичными выступлениями.

Марафон создавался по личному опыту директора творческого пространства «Звучи» Ульяны Непочатых. Она уверена, что для продвижения через соцсети бизнеса, продукции или услуги красивой картинки и грамотных постов недостаточно. Человек должен нести свою позицию.

– Мы создали проект, который позволит правильно поставить голос и дикцию, чтобы наши участники научились одним приветствием привлекать к себе внимание, – пояснила она.

Ульяна Непочатых добавила, что внешность является основой при создании личного бренда, поэтому эксперты расскажут, как всегда выглядеть привлекательно, помогут подобрать стиль, улучшить фигуру, повысить свою самооценку.

Сама Ульяна Непочатых проведет консультацию по уходу за кожей лица и телом. В своих видеоуроках расскажет и научит тюменок делать простой и красивый макияж, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU