2020-05-03T12:54:13+03:00
Общество

Единственному фронтовику из Буньково односельчане построят палисадник

Ветеран в 2020 году отметит 95-летие
Анна Полякова
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Единственному фронтовику из Буньково односельчане построят палисадник Фото: pixabay.comЕдинственному фронтовику из Буньково односельчане построят палисадник Фото: pixabay.com
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Для единственного ветерана из Буньково Упоровского района неравнодушные односельчане сделают новый палисадник. Такой подарок к 9 мая участнику Великой отечественной войны Алексею Александровичу Ракову будет сделан по инициативе администрации и местного Совета ветеранов. Как рассказала глава поселения Елена Шумайлова, строительный материал уже закупили и привезли. Скоро волонтеры приступят к работам.

Ветеран переехал с семьей в Буньково в 1983 году из деревни Осеевой. С тех пор, как умерла его жена, он живет один. Пятеро детей и большинство из 20 внуков разъехались, в селе остался лишь старший сын Владимир, уже сам пенсионер. С возрастом сил у Алексея Александровича поубавились, к тому же он потерял зрение и почти никуда не выходит. В домашнем хозяйстве ему помогают соцработник.

В октябре юбилейного года Великой Победы, ветеран отметит и личный юбилей – 95-летие. Родился и вырос будущий солдат Второй мировой в селе Измайловка Горьковской области. Он воевал на первом Дальневосточном фронте в 198-м кавалерийском полку 84-й отдельной кавалерийской Краснознаменной дивизии.

По воспоминаниям ветерана, в бою, в котором не досчитались многих бойцов, ему повезло. Оружейным огнём ему срезало толстые штанины брюк, чудом не повредив ноги. Демобилизовался Алексей Александрович только в феврале 1948-го.

Он награждён орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Японией» и многими другими, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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