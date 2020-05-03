Как тюменкам получить выплату на детей до 3 лет

3 Май 2020 2020-05-03T11:31:13+03:00

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В Тюменской области уже начались выплаты семьям с детьми до 3 лет. Право на материальную помощь из федерального бюджета имеют все, у кого есть детки не старше трех лет, и кто получил право на материнский капитал до 1 июля этого года, даже если он уже давно потрачен.

Эта выплата будет производиться в течение 3 месяцев – апрель, май, июнь – по 5 тысяч рублей. В тюменском отделении Пенсионного фонда объяснили, что приходить в клиентские службы не нужно. Услугу можно получить дистанционно, для этого необходимо подать заявление в личном кабинете на порталах es.pfrf.ru или gosuslugi.ru. Никаких документов предоставлять не требуется, если это будет необходимо, сотрудники ПФР запросят сведения самостоятельно.

Стоит сразу сказать, что выплата не уменьшает размер материнского капитала, не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи и входит в перечень доходов, которые не могут быть взысканы приставами в счет имеющихся у гражданина задолженностей.

По словам заместителя управляющего Отделения ПФР по Тюменской области Виталия Левенкова, в регионе помощь уже получили более 16 000 семей. Узнать подробности о выплате можно по телефону горячей линии Пенсионного фонда РФ в Тюмени 8 (3452) 56-25-00.

ИСТОЧНИК KP.RU