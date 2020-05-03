2020-05-03T10:17:45+03:00
Происшествия

В Тюменской области раньше срока наступил пожароопасный сезон

Огнем повреждены около 400 гектаров леса [видео]
Анна Полякова
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В Тюменской области раньше срока наступил пожароопасный сезон Фото: скрин видеоВ Тюменской области раньше срока наступил пожароопасный сезон Фото: скрин видео
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В Тюменской области из-за теплой весны раньше обычного срока пришли лесные пожары. От этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страничках во «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники».

Пожароопасный сезон начался заметно раньше. Менее, чем за месяц сотрудники МЧС выезжали для тушения возгорания травы 388 раз, огонь уничтожил около 400 гектаров леса.

- Это серьезный показатель. Неспокойная обстановка и в соседних регионах, - пояснил губернатор.

В регионе введен особый противопожарный режим для защиты лесов и прилегающих к ним населенных пунктов. Действует запрет на посещение леса и разведение открытого огня на приусадебных участках и в сельхозугодиях. Нарушителям грозит штраф, на время майских праздников усилено патрулирование, для мониторинга ситуации используются беспилотники.

- Практика показывает, что 99,9% лесных пожаров возникают по вине человека, из-за неосторожной искры или пала травы. Земляки, не подвергайте риску себя и окружающих. У нас еще будет время выехать на природу, а сейчас безопаснее всего оставаться дома, -обратился к тюменцам губернатор в социальных сетях.

В Тюменской области раньше срока наступил пожароопасный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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