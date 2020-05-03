2020-05-03T10:46:08+03:00
Экономика

Предприниматели Тюмени во время пандемии работают дистанционно

Бизнесменам пришлось переосмыслить возможности и рассматривать новые стороны развития
Анна Полякова
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Предприниматели Тюмени во время пандемии работают дистанционно Фото: pixabay.comПредприниматели Тюмени во время пандемии работают дистанционно Фото: pixabay.com
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Предприниматели Тюмени в период пандемии коронавируса, когда действует режим самоизоляции, перешли на удаленный вариант работы. Одновременно некоторые моменты в бизнесе им пришлось переосмыслить. Об этом рассказал председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства «Опора России» Дмитрий Петрулев.

Он отметил, что удаленная работа повлияла на загруженность сотрудников. Один из сотрудников перегружен, а у других двух задач намного меньше. Получается, у кого-то все «горит-пылает», а у остальных есть свободное время. Сейчас придется их оптимизировать и перераспределить.

- Во время пандемии необходимо переосмыслить возможности и рассматривать стороны развития, — поделился Дмитрий.

Он отметил, что важно выявить точки роста компании – сильные стороны. Он работает над ценностной ориентацией сотрудников, пытаясь узнать, в чем они хотят развиваться и как хотят это делать. Дмитрий Петрулев признался, что зачастую планы в его голове не стыкуются с их видением.

Он добавил, что для «Опоры России» наступил важный момент. Региональное отделение запустило Штаб поддержки предпринимателей. Каждый может обратиться за консультацией. За время существования поступило более двух тысяч запросов, сообщает Moi-portal.ru.

По его словам, что сейчас, когда компании работают дистанционно, самое главное — сохранить команду. «Если коллектив будет довольным, то и бизнес будет развиваться», - отметил Дмитрий. По его мнению, это даст намного больше, чем мозговые штурмы, запуски новых проектов и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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