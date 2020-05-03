В Ишиме молодой человек сдал полиции свою гостью

3 Май 2020 2020-05-03T09:30:16+03:00

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В Ишиме девушка испортила себе репутацию, побывав в гостях у приятеля. Теперь ей грозит срок.

Молодой человек обратился в ишимскую полицию с заявлением о краже денег из квартиры. Стражам правопорядка он сообщил, что пропали 5000 рублей. По его словам, вернувшись накануне происшествия домой, он положил кошелек с наличностью на тумбочку в прихожей.

На следующий день, собравшись в магазин, он обнаружил, что деньги пропали. Молодой человек уточнил, что квартиру, не покидал, поэтому потерять деньги не мог. Однако он вспомнил, что вечером выпивал в компании со своей знакомой.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Девушка призналась, что улучив момент, вышла в прихожую и забрала деньги. Вскоре она попрощалась и ушла. Деньги планировала потратить на личные нужды. На нее завели уголовное дело по статье «Кража». Наказанием может стать лишение свободы на срок до 2 лет, сообщает УМВД России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU