2020-05-03T09:06:09+03:00
Общество

Тюменцы сразятся за звание лучшего знатока истории Великой Победы

В списке вопросов появится отдельный блок о земляках — героях войны
Анна Полякова
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Тюменцы сразятся за звание лучшего знатока истории Великой Победы Фото: из открытых источниковТюменцы сразятся за звание лучшего знатока истории Великой Победы Фото: из открытых источников
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В честь Великой Победы в Тюменской области 9 мая состоится авторский квиз от регионального Интеллектуального движения. Старт игры назначен на 16:00. Она пройдёт в режиме реального времени на онлайн платформе Myquiz.ru.

Сразиться за звание лучшего знатока истории смогут все желающие. Участие бесплатное, победители получат фирменные кружки от организаторов.

По условиям игры, нужно максимально быстро и правильно ответить на 30 вопросов об истории войны, её героях и победителях. За 20 секунд игроки выбирают правильный вариант ответа из трёх предложенных.

Как сообщил руководитель Интеллектуального движения Тюменской области и автор квиза Олег Войкин, в этом году в списке вопросов появится отдельный блок о земляках — героях войны, чтобы каждый участник смог узнать для себя что-то новое о своем регионе.

Победители получат подарки. Кроме того, баллы, набранные в квизе, станут частью турнирной таблицы онлайн-чемпионата «Кубок Короны». Новые игроки смогут присоединиться к интеллектуальному турниру и побороться за призы кубка, а у опытных участников турнира баллы суммируются с набранными очками в других играх, сообщает правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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