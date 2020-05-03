2020-05-03T08:58:54+03:00
Происшествия

Тюменец лишился 130 тысяч рублей, поверив мошенникам

Мужчина растерялся и, не задумываясь, ответил на все вопросы аферистов
Анна Полякова
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Тюменец лишился 130 тысяч рублей, поверив мошенникамТюменец лишился 130 тысяч рублей, поверив мошенникамФото: Ольга Крыльцова
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Тюменец верил, что спасает сбережения, когда сообщал мошенникам все секретные данные своей банковской карты. Позже, осознав обман, 32-летний житель областной столицы обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Как выяснилось, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что со счета мужчины пытаются снять крупную сумму. Звонивший заверил, что ситуация под контролем, и накопления удастся сохранить. Аферист смог убедить доверчивого тюменца, что нужно сообщить данные банковской карты. Мужчина растерялся и тут же, не задумываясь, ответил на все вопросы. Собеседник сказал, что теперь беспокоится не о чем и положил трубку.

Он понял, что стал жертвой мошенников, когда получил уведомление о списании с его счета 130 000 рублей. Мужчина позвонил в банк, но ситуацию было уже не исправить. Стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Тюменская полиция призывает граждан быть бдительными и помнить, что сотрудники финансовых учреждений никогда не будут спрашивать конфиденциальную информацию о вашей банковской карте. Если возникли сомнения, лучше приехать в ближайшее отделение банка и уладить все вопросы на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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