Диетолог назвала фрукты, которые тюменцам лучше есть в мае

3 Май 2020 2020-05-03T07:37:11+03:00

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Диетолог Вероника Мальцева призывает тюменцев питаться сезонными фруктами, овощами и ягодами. По ее словам, именно в них больше всего содержится максимальное количество полезных веществ и витаминов для иммунитета. Это поможет укрепить организм и дать ему силы бороться с различными вирусами.

Когда плоды созревают в естественных условиях, они гораздо вкуснее и сочнее, кроме того, в них еще сохраняются все полезные свойства. В начале мая продолжается сезон цитрусовых: апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты содержат витамин А, который укрепляет иммунную и эндокринную системы.

На прилавках появляются плоды экзотического манго, они уникальны по составу, так как содержат магниферин - мощный антиоксидант. Еще немного и во фруктовых ларьках начнут торговать ягодами: черешней, клубникой. Их традиционно везут с юга России, их Узбекистана и Таджикистана. В ягодах содержится столь важный для организма витамин С.

Сезонность положительно влияет не только на полезность свойств, но и на стоимость продуктов. А еще употребление в пищу ягод, фруктов и овощей положительно скажется не только на здоровье, но и на фигур, передает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU