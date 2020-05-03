2020-05-03T06:46:16+03:00
Экономика

В Тюменской области возведение соцобъектов идет по графику

В регионе возводят школы, детсады, бассейны, ледовые корты
Анна Полякова
Поделиться:
В Тюменской области возведение соцобъектов идет по графику Фото: pixabay.comВ Тюменской области возведение соцобъектов идет по графику Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Социальные объекты в Тюменской области строят строго по графику, не отступая от намеченных планов. Так, например, в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография» продолжается возведение пяти детсадов, в два раза больше строится школ.

В Тюмени в строящемся центре спортивной гимнастики в границах улиц Волочаевская-Ватутина строители ведут отделочные работы. В Тобольске в рамках реализации программы Тобольск 2020 продолжается строительство крытого бассейна, где в настоящее время идет заливка чаши бассейна. А также идут процедуры по вводу в эксплуатацию крытого ледового корта. Точно такой же ледовый каток строится и в п. Винзили Тюменского района, контракт был заключен в феврале, сейчас строители завершили ряд подготовительных работ на участке.

Кроме того, продолжается строительство нескольких спортивных объектов. В частности в городах Ялуторовск и Заводоуковск в ближайшее время появятся крытые бассейны. После подготовительных работ на объектах уже приступили к устройству котлована.

Как отмечают в главном управлении строительства Тюменской области, ввод в эксплуатацию всех спортивных объектов состоится в сроки, оговоренные контрактами на строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы сразятся за звание лучшего знатока истории Великой Победы
Тюменец лишился 130 тысяч рублей, поверив мошенникам
Диетолог назвала фрукты, которые тюменцам лучше есть в мае
В Тюменской области возведение соцобъектов идет по графику
Погода в Тюмени 3 мая: ожидается дождь
Мусульмане Тюмени в Рамадан раздадут продукты нуждающимся
Тюменским водителям напомнили, что Курганская область закрыта для посещения
Байкеры Тюмени призвали мотоциклистов быть ответственнее
Знаменитый дирижер Антон Шароев пополнил ряды долгожителей
Онлайн-проекты к 75-летию Победы стартовали в ДК «Водник»
Инвалидов в Тюменской области во время режима самоизоляции поддерживают в прежнем режиме
Тюменцы примут участие в онлайн-марафоне #МойГерой72
Количество лабораторий с тестированием на коронавирус увеличилось в Тюменской области