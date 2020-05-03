В Тюменской области возведение соцобъектов идет по графику
Социальные объекты в Тюменской области строят строго по графику, не отступая от намеченных планов. Так, например, в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография» продолжается возведение пяти детсадов, в два раза больше строится школ.
В Тюмени в строящемся центре спортивной гимнастики в границах улиц Волочаевская-Ватутина строители ведут отделочные работы. В Тобольске в рамках реализации программы Тобольск 2020 продолжается строительство крытого бассейна, где в настоящее время идет заливка чаши бассейна. А также идут процедуры по вводу в эксплуатацию крытого ледового корта. Точно такой же ледовый каток строится и в п. Винзили Тюменского района, контракт был заключен в феврале, сейчас строители завершили ряд подготовительных работ на участке.
Кроме того, продолжается строительство нескольких спортивных объектов. В частности в городах Ялуторовск и Заводоуковск в ближайшее время появятся крытые бассейны. После подготовительных работ на объектах уже приступили к устройству котлована.
Как отмечают в главном управлении строительства Тюменской области, ввод в эксплуатацию всех спортивных объектов состоится в сроки, оговоренные контрактами на строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU