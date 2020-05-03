Погода в Тюмени 3 мая: ожидается дождь

3 Май 2020 2020-05-03T06:07:57+03:00

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В воскресенье, 3 мая, в Тюмени, по прогнозам метеорологов, ожидается пасмурная погода, +8 градусов, дождь. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске +9 градусов, облачно, во второй половине дня – дождь, ветер северо- западный 5 м/с.

В Тобольске столбик термометра поднимется до +8 градусов, переменная облачность, ветер западных направлений 4 м/с.

В Ишиме воздух прогреется до + 7 градусов, пасмурно. Кратковременный дождь пройдет в первой половине дня, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.

По народному календарю 3 мая – День окликания предков. На Руси верили, что в этот день покойники скорбят о своей жизни на Земле и хотят повидаться со своими родными. Поэтому было принято посещать кладбища, и там причитать на могилах и окликать родителей. Люди верили, что в этот день земля раскрывается, и души покойных могут вылететь на свет Божий.

ИСТОЧНИК KP.RU