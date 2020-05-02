Тюменским водителям напомнили, что Курганская область закрыта для посещения

2 Май 2020 2020-05-02T17:35:50+03:00

Однако есть несколько исключений

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Тюменцам напомнили, что на границах Курганской области круглосуточно дежурят посты ДПС: постановлением курганского правительства введен особый порядок перемещения людей и транспорта по территории региона.

Итак, попасть на территорию этого региона могут только: транзитный транспорт, жители, имеющие прописку, сотрудники местных предприятий, те, кто следуют к месту лечения либо для участия в похоронах. Всем перечисленным необходимо при себе иметь документы.

Особо подчеркивается, что остальным въезд – запрещен.

- Посты ДПС работают на дорогах на территории Шадринского, Макушинского, Мокроусовского, Целинного, Катайского, Далматовского, Белозерского, Щучанского, Частоозерского и Шатровского районов, а также шесть постов ДПС на въездах в Курган, -пояснили в пресс-службе губернатора Курганской области.

ИСТОЧНИК KP.RU