2020-05-02T17:35:50+03:00
Общество

Тюменским водителям напомнили, что Курганская область закрыта для посещения

Однако есть несколько исключений
Руслан Савинов
Поделиться:
Тюменским водителям напомнили, что Курганская область закрыта для посещенияТюменским водителям напомнили, что Курганская область закрыта для посещенияФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Тюменцам напомнили, что на границах Курганской области круглосуточно дежурят посты ДПС: постановлением курганского правительства введен особый порядок перемещения людей и транспорта по территории региона.

Итак, попасть на территорию этого региона могут только: транзитный транспорт, жители, имеющие прописку, сотрудники местных предприятий, те, кто следуют к месту лечения либо для участия в похоронах. Всем перечисленным необходимо при себе иметь документы.

Особо подчеркивается, что остальным въезд – запрещен.

- Посты ДПС работают на дорогах на территории Шадринского, Макушинского, Мокроусовского, Целинного, Катайского, Далматовского, Белозерского, Щучанского, Частоозерского и Шатровского районов, а также шесть постов ДПС на въездах в Курган, -пояснили в пресс-службе губернатора Курганской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мусульмане Тюмени в Рамадан раздадут продукты нуждающимся
Тюменским водителям напомнили, что Курганская область закрыта для посещения
Байкеры Тюмени призвали мотоциклистов быть ответственнее
Знаменитый дирижер Антон Шароев пополнил ряды долгожителей
Онлайн-проекты к 75-летию Победы стартовали в ДК «Водник»
Инвалидов в Тюменской области во время режима самоизоляции поддерживают в прежнем режиме
Тюменцы примут участие в онлайн-марафоне #МойГерой72
Количество лабораторий с тестированием на коронавирус увеличилось в Тюменской области
Жителей Тюменской области предупредили о высокой активности клещей
Александр Моор пожелал Владимиру Якушеву скорейшего выздоровления
Молодежный центр Исетска расскажет о востребованных профессиях
В Тюменской области могут ввести обязательный масочный режим
В Заводоуковском районе сохраняют память о школах
Погода на 2 мая в Тюмени: небольшое похолодание
В Тюмени состоялся вебинар по теме «Аренда во время и после пандемии»
Администрация Московского муниципального образования максимально открыта к общению
Тюменскому ветерану подарили дорогу
Хоккеисты «Рубина» планируют открыть летние сборы для детей
Май! Мир! Труд! В честь праздника в окнах тюменцев красуется российский триколор
Сезон дорожных работ в Тюменской агломерации начался раньше обычного
Александр Моор: «Соблюдайте самоизоляцию, уважайте труд врачей»
Тюменский Роспотребнадзор: только режим полной самоизоляции поможет избежать распространения коронавируса
Цыганское озеро в Тюмени, возможно, переименуют после благоустройства
Комедийный сериал по мотивам реальных событий снимают в Тюмени
В Тобольске выписали первых пациентов с коронавирусом
Тюменские психологи участвуют в проекте #МыРядом2020
На тюменских дорогах стало меньше жертв аварий
Школьники сыграли на гитарах и спели о Победе