Инвалидов в Тюменской области во время режима самоизоляции поддерживают в прежнем режиме
Представители Тюменского отделения Фонда соцстрахования сообщили, что в период режима повышенной готовности в регионе инвалидов обеспечивают необходимыми техническими средствами реабилитации в обычном режиме.
– Доставка производится по месту жительства получателя соцуслуг поставщиками со строгим соблюдением профилактических мер: обязательное наличие масок, перчаток, антисептиков, – рассказали в Фонде соцстрахования региона.
Сообщается, что во время пандемии жителей Тюменской области просят получать государственные услуги, которые находятся в юрисдикции Фонда соцстрахования, дистанционно на портале «Госуслуг». Также направить обращение в региональное отделение можно в личном кабинете получателя социальных услуг. Для дополнительной информации телефон горячей линии – 8 (3452) 799-70.
ИСТОЧНИК KP.RU