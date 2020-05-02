Инвалидов в Тюменской области во время режима самоизоляции поддерживают в прежнем режиме

2 Май 2020 2020-05-02T15:15:17+03:00

Инвалидов в Тюменской области на время режима самоизоляции поддерживают в прежнем режиме Фото: pixabay.com

Технические средства реабилитации доставляют и в период пандемии

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Представители Тюменского отделения Фонда соцстрахования сообщили, что в период режима повышенной готовности в регионе инвалидов обеспечивают необходимыми техническими средствами реабилитации в обычном режиме.

– Доставка производится по месту жительства получателя соцуслуг поставщиками со строгим соблюдением профилактических мер: обязательное наличие масок, перчаток, антисептиков, – рассказали в Фонде соцстрахования региона.

Сообщается, что во время пандемии жителей Тюменской области просят получать государственные услуги, которые находятся в юрисдикции Фонда соцстрахования, дистанционно на портале «Госуслуг». Также направить обращение в региональное отделение можно в личном кабинете получателя социальных услуг. Для дополнительной информации телефон горячей линии – 8 (3452) 799-70.

ИСТОЧНИК KP.RU