Количество лабораторий с тестированием на коронавирус увеличилось в Тюменской области
В Тюменской области расширилось число лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19: к настоящему моменту их 13.
– К областным больницам, перинатальному центру и учреждениям Роспотребнадзора присоединился Многопрофильный консультативно-диагностический центр, – сообщили в оперштабе региона.
Также к частным центрам, которые проводят обследования здоровых людей без каких -либо признаков ОРВИ по желанию за счет личных средств, добавились «Доктор Арбитайло» и госпиталь «Мать и дитя», присоединились медорганизации, выполняющие исследования на базе «Инвитро-Урал».
Всего за сутки изучено 6 955 проб на коронавирус. За весь период в Тюменской области обследовано 58 111 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU