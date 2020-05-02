2020-05-02T15:17:36+03:00
Общество

Количество лабораторий с тестированием на коронавирус увеличилось в Тюменской области

Сейчас таковых 13
Руслан Савинов
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Количество лабораторий с тестированием на коронавирус увеличилось в Тюменской областиКоличество лабораторий с тестированием на коронавирус увеличилось в Тюменской областиФото: pixabay.com
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В Тюменской области расширилось число лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19: к настоящему моменту их 13.

– К областным больницам, перинатальному центру и учреждениям Роспотребнадзора присоединился Многопрофильный консультативно-диагностический центр, – сообщили в оперштабе региона.

Также к частным центрам, которые проводят обследования здоровых людей без каких -либо признаков ОРВИ по желанию за счет личных средств, добавились «Доктор Арбитайло» и госпиталь «Мать и дитя», присоединились медорганизации, выполняющие исследования на базе «Инвитро-Урал».

Всего за сутки изучено 6 955 проб на коронавирус. За весь период в Тюменской области обследовано 58 111 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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