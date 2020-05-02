Жителей Тюменской области предупредили о высокой активности клещей
Роспотребнадзор предупредил о высокой активности клещей в Тюменской области. Ужк более двух тысяч случаев укусов паразитов зафиксировано в Тюменской области: 1250 из них – за минувшую неделю.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо призвала жителей региона соблюдать повышенные меры профилактики и пользоваться специальными репеллентами:
- Нужно помнить о том, что мы живем в эндемичной территории по клещевому энцефалиту. Теплая зима способствовала высокой активности клещей. Собираясь на природу, выбирайте соответствующую одежду и обувь. Главным средством профилактики является прививка. Вакцинация по эпидемическим показаниям не запрещена ни для взрослых, ни для детей, - уточнила Галина Шарухо.
Добавим, что вакцинация против клещевого энцефалита проводится весь год.
Галина Шарухо о клещевом энцефалите.
ИСТОЧНИК KP.RU