Жителей Тюменской области предупредили о высокой активности клещей

2 Май 2020 2020-05-02T12:32:21+03:00

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Роспотребнадзор предупредил о высокой активности клещей в Тюменской области. Ужк более двух тысяч случаев укусов паразитов зафиксировано в Тюменской области: 1250 из них – за минувшую неделю.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо призвала жителей региона соблюдать повышенные меры профилактики и пользоваться специальными репеллентами:

- Нужно помнить о том, что мы живем в эндемичной территории по клещевому энцефалиту. Теплая зима способствовала высокой активности клещей. Собираясь на природу, выбирайте соответствующую одежду и обувь. Главным средством профилактики является прививка. Вакцинация по эпидемическим показаниям не запрещена ни для взрослых, ни для детей, - уточнила Галина Шарухо.

Добавим, что вакцинация против клещевого энцефалита проводится весь год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/776705" frameborder="0"></iframe> Галина Шарухо о клещевом энцефалите.

ИСТОЧНИК KP.RU