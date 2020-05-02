Мусульмане Тюмени в Рамадан раздадут продукты нуждающимся

2 Май 2020 2020-05-02T18:20:10+03:00

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У мусульман стартовал священный месяц Рамадан. В 2020 году он продлится с рассвета 24 апреля до заката 23 мая. Это обязательный для верующих период поста. Ровно 30 дней в светлое время суток люди отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков пояснил, что в этом году Рамадан можно назвать великим из-за выпавших на долю людей испытаний. Он призвал мусульман отказаться от пищи, еды и греховных дел:

- За это время у всех будет возможность провести анализ жизни за прошедший год, покаяться. Прошу отказаться от ссор, споров и совершать больше добрых дел. Сейчас необходимо больше уделять внимание чтению книг и саморазвитию, - заявил муфтий.

Он также предложил в связи с пандемией переформатировать традицию созывать в гости родных, знакомых и соседей: на эти деньги лучше купить продуктов и вручить нуждающимся.

- Я надеюсь, что тюменцы пройдут испытание ограничениями, связанными с коронавирусом, с достоинством, - рассказал муфтий изданию «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU