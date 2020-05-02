2020-05-02T18:20:10+03:00
Общество

Мусульмане Тюмени в Рамадан раздадут продукты нуждающимся

Такое предложение о смене формата традиции выдвинул муфтий
Руслан Савинов
Поделиться:
Мусульмане Тюмени в Рамадан раздадут продукты нуждающимсяМусульмане Тюмени в Рамадан раздадут продукты нуждающимсяФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

У мусульман стартовал священный месяц Рамадан. В 2020 году он продлится с рассвета 24 апреля до заката 23 мая. Это обязательный для верующих период поста. Ровно 30 дней в светлое время суток люди отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков пояснил, что в этом году Рамадан можно назвать великим из-за выпавших на долю людей испытаний. Он призвал мусульман отказаться от пищи, еды и греховных дел:

- За это время у всех будет возможность провести анализ жизни за прошедший год, покаяться. Прошу отказаться от ссор, споров и совершать больше добрых дел. Сейчас необходимо больше уделять внимание чтению книг и саморазвитию, - заявил муфтий.

Он также предложил в связи с пандемией переформатировать традицию созывать в гости родных, знакомых и соседей: на эти деньги лучше купить продуктов и вручить нуждающимся.

- Я надеюсь, что тюменцы пройдут испытание ограничениями, связанными с коронавирусом, с достоинством, - рассказал муфтий изданию «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мусульмане Тюмени в Рамадан раздадут продукты нуждающимся
Тюменским водителям напомнили, что Курганская область закрыта для посещения
Байкеры Тюмени призвали мотоциклистов быть ответственнее
Знаменитый дирижер Антон Шароев пополнил ряды долгожителей
Онлайн-проекты к 75-летию Победы стартовали в ДК «Водник»
Инвалидов в Тюменской области во время режима самоизоляции поддерживают в прежнем режиме
Тюменцы примут участие в онлайн-марафоне #МойГерой72
Количество лабораторий с тестированием на коронавирус увеличилось в Тюменской области
Жителей Тюменской области предупредили о высокой активности клещей
Александр Моор пожелал Владимиру Якушеву скорейшего выздоровления
Молодежный центр Исетска расскажет о востребованных профессиях
В Тюменской области могут ввести обязательный масочный режим
В Заводоуковском районе сохраняют память о школах
Погода на 2 мая в Тюмени: небольшое похолодание
В Тюмени состоялся вебинар по теме «Аренда во время и после пандемии»
Администрация Московского муниципального образования максимально открыта к общению
Тюменскому ветерану подарили дорогу
Хоккеисты «Рубина» планируют открыть летние сборы для детей
Май! Мир! Труд! В честь праздника в окнах тюменцев красуется российский триколор
Сезон дорожных работ в Тюменской агломерации начался раньше обычного
Александр Моор: «Соблюдайте самоизоляцию, уважайте труд врачей»
Тюменский Роспотребнадзор: только режим полной самоизоляции поможет избежать распространения коронавируса
Цыганское озеро в Тюмени, возможно, переименуют после благоустройства
Комедийный сериал по мотивам реальных событий снимают в Тюмени
В Тобольске выписали первых пациентов с коронавирусом
Тюменские психологи участвуют в проекте #МыРядом2020
На тюменских дорогах стало меньше жертв аварий
Школьники сыграли на гитарах и спели о Победе