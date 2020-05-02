2020-05-02T17:02:12+03:00
Общество

Байкеры Тюмени призвали мотоциклистов быть ответственнее

Быстрая езда по городу чревата травмами
Руслан Савинов
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Байкеры Тюмени призвали мотоциклистов быть ответственнееБайкеры Тюмени призвали мотоциклистов быть ответственнееФото: pixabay.com
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Тюменские байкеры призвали мотоциклистов к ответственности и соблюдению ограничений дорожных ограничений, существующих в регионе.

Многие горожане обращают внимание на то, что мотоциклисты ездят по улицам, в том числе в ночью, хотя должны соблюдать режим самоизоляции. Президент клуба мотолюбителей «Life Road» Владимир Шевченко призвал мотоциклистов соблюдать режим, а после его отмены постепенно входить в ритм городской среды. Он отметил, что благодаря тому, что байкеры клуба соблюдают ПДД, прошлый сезон обошелся без аварий, травм или падений.

Главврач поликлиники №6 Аркадий Цветцих, тоже байкер, еще не начинал мотосезон. Он также призвал к соблюдению введенных ограничений.

- Лучше выезжать за пределы города - там кататься интереснее и безопаснее. Быстрая езда по городу чревата падениями, черепно-мозговыми травмами, кровоизлияниями и трагическим исходом, - пояснил Аркадий Цветцих.

Добавим, что в 2020 году в Тюменской области произошло пять ДТП с участием мотоциклистов: один человек погиб, пятеро ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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