2020-05-02T16:37:08+03:00
Общество

Знаменитый дирижер Антон Шароев пополнил ряды долгожителей

Маэстро отметит 91-ый День рождения
Руслан Савинов
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Знаменитый дирижер Антон Шароев пополнил ряды долгожителей. Фото с сайта Тюменской Филармонии.Знаменитый дирижер Антон Шароев пополнил ряды долгожителей. Фото с сайта Тюменской Филармонии.
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Знаменитый дирижер Антон Шароев готовится к следующему сезону. В прошлом году маэстро отметил юбилей концертом в филармонии. А 7 мая худруку и дирижеру оркестра «Камерата Сибири» исполнится 91 год.

- Странная цифра. Все не могу поверить, сколько мне лет, - с улыбкой говорит Антон Шароев.

Напомним, что Антон Шароев — потомственный музыкант. Один из последних классиков великой советской скрипичной школы середины ХХ века. В его репертуаре более сотни программ. В Тюмени он работает с 1993 года. В 1998 году основал оркестр «Камерата Сибири».

Дирижер проводит дни пандемии на самоизоляции, но из Тюмени не уезжает:

- Живу в гостинице, делаю зарядку, готовлюсь к выступлениям. Возможно, что не доиграно в этом сезоне, еще удастся отыграть, дать людям отдушину. Но уже готовлюсь к новому сезону. Будем делать все, что в наших возможностях, и даже больше. Я полон надежд. Ждем встречи со слушателем. Для меня общение через музыку – это великое счастье, - сообщил изданию «Вслух.ру» Антон Шароев.

Он пояснил, что готовит исторические программы: духовная опера «Христос» может зазвучать в Мариинском театре.

Добавим, что в свой день рождения маэстро готовится принимать лишь телефонные поздравления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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