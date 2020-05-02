2 Май 2020 2020-05-02T15:21:36+03:00

Онлайн-проекты к 75-летию Победы стартовали в ДК «Водник» Фото: pixabay.com

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Каждый желающий может принять участие в онлайн-проектах ДК «Водник», посвященных Победе. Прием заявок до 28 мая.

– Нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В честь Великой Победы мы запустили пять проектов, приуроченных к 9 Мая, – сообщили специалисты ДК «Водник».

Например, Дом культуры предлагает жителям Тюмени принять участие в проекте «Книга Памяти и Славы»: написать историю своей семьи.

Следующий онлайн-проект – «Песни Победы». Участники поют песню «Смуглянка» под минусовку и отправляют результат исполнения на почту. Прием заявок продлится до 7 мая.

Принять участие в следующих направлениях можно до 28 мая 2020 года. Выставка рисунков и фотографий «Победа нашими глазами». Проект «Я живу! Я чувствую!» – это семейный театр, театрализованные постановки о войне. Результат необходимо снять на камеру и отправить на почту.

Наконец, последний проект – фестиваль поэзии «Под мирным небом»: нужно прочитать стихи и прозу о войне на камеру. Отмечается, что стихи приветствуются и авторские.

Как отмечает издание «Тюменская область сегодня», работы опубликуют в группе ДК в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU