Тюменцы примут участие в онлайн-марафоне #МойГерой72

2 Май 2020 2020-05-02T15:24:00+03:00

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Молодежная администрация Тюмени запустила онлайн-марафон #МойГерой72. Именно под этим хештегом участники могут публиковать в соцсетях рассказы о родственниках, которые жили во времена ВОВ.

Рассказываем, как принять участие: в первую очередь необходимо разместить в «Инстаграме» или «ВКонтакте» фотографию родственника:

– Расскажите его историю о жизни во время войны, поставьте хештеги #МойГерой72, #ТюменьПобедная, #ЯПомнюЯГоржусь. Пару лет назад ко мне обратился человек с ограниченными возможностями здоровья, чтобы я пронес портрет его родственника на «Бессмертном полку». Он был с уникальной историей – так появилась идея проекта. Он помогает людям, которые не могут самостоятельно нести портреты своих героев, – рассказал редакции Moi-portal.ru автор проекта Артем Харченко.

Добавим, что впервые проект запустили в прошлом году. В 2020 году парад Победы перенесли, поэтому было решено запустить проект в онлайне. Принять участие можно до 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU