2020-05-02T10:53:34+03:00
Общество

Александр Моор пожелал Владимиру Якушеву скорейшего выздоровления

К пожеланиям присоединяются жители Тюменской области
Руслан Савинов
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Александр Моор пожелал Владимиру Якушеву скорейшего выздоровленияАлександр Моор пожелал Владимиру Якушеву скорейшего выздоровления
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Глава Тюменской области Александр Моор пожелал руководителю Минстроя РФ Владимиру Якушеву на своих официальных ресурсах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции.

«У Владимира Якушева подтвердили коронавирус. Знаю, как ответственно он относится к работе: даже находясь в больнице, остается на связи. Желаю ему скорейшего выздоровления, думаю, что в этом меня поддержат все жители Тюменской области», – написал Александр Моор.

Напомним, у министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева накануне подтвердился положительный тест на коронавирус. Об этом стало известно от федерального оперативного штаба со ссылкой на Минстрой России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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