2020-05-02T10:56:28+03:00
Общество

Молодежный центр Исетска расскажет о востребованных профессиях

Присоединиться к проекту могут все желающие
Руслан Савинов
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Молодежный центр Исетска расскажет о востребованных профессияхМолодежный центр Исетска расскажет о востребованных профессияхФото: pixabay.com
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Исетский молодежный центр запустил проект «Моя профессия».

– Ежедневно в сообществе центра в соцсети «ВКонтакте» организаторы публикуют видео, где представители различных профессий рассказывают о своей работе. Уже представлены журналист, бренд-менеджер, хореограф. Готовятся к выходу сюжеты о враче, психологе, дизайнере-архитекторе, педагоге начальных классов, ивент-менеджере, – сообщает издание «Тюменская линия».

Известно, что участие в проекте принимают жители всей Тюменской области.

– Мы постарались найти представителей самых интересных специальностей. Не все они живут в Исетском районе. Присоединиться к проекту и рассказать о любимой работе могут все желающие, – рассказала специалист молодежного центра Дарья Иванова.

Добавим, что ролик с рассказом можно направить на электронную почту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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