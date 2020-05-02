Молодежный центр Исетска расскажет о востребованных профессиях
Исетский молодежный центр запустил проект «Моя профессия».
– Ежедневно в сообществе центра в соцсети «ВКонтакте» организаторы публикуют видео, где представители различных профессий рассказывают о своей работе. Уже представлены журналист, бренд-менеджер, хореограф. Готовятся к выходу сюжеты о враче, психологе, дизайнере-архитекторе, педагоге начальных классов, ивент-менеджере, – сообщает издание «Тюменская линия».
Известно, что участие в проекте принимают жители всей Тюменской области.
– Мы постарались найти представителей самых интересных специальностей. Не все они живут в Исетском районе. Присоединиться к проекту и рассказать о любимой работе могут все желающие, – рассказала специалист молодежного центра Дарья Иванова.
Добавим, что ролик с рассказом можно направить на электронную почту.
ИСТОЧНИК KP.RU