В Заводоуковском районе сохраняют память о школах

2 Май 2020 2020-05-02T06:33:36+03:00

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Учителя и ученики Заводоуковской школы №2 сняли видеоролик об истории своего учебного заведения и судьбах людей, работавших и учившихся в ней. Для этого «съемочная группа» проделала большую работу: собрали материал о школе с первых дней ее работы, об учителях, которые работали в школе в разные годы, выпускниках, воспоминания ветеранов, отзывы гостей, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Этот ролик позволяет проследить сохранение традиций школы, её уникальность и значимость. Материалов собрали достаточно, чтобы в школе организовать музей и поделиться результатами о проделанной работе. Посмотреть подготовленный ролик можно по ссылке.

А в Заводоуковской школе номер 3 началась активная деятельность по созданию школьного музея. Всех неравнодушных просят помочь со сбором экспонатов. Принести можно, предметы народного творчества и быта (старинные лампы, посуду, деревянные лавки, бочки и т.д.), предметы, связанные с Великой Отечественной войной (письма с фронта, наградные листы, медали, каски, гильзы, металлические фляжки, кружки, фотографии и т.д.), предметы, посвященные юбилею района и города.

ИСТОЧНИК KP.RU