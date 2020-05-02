Погода на 2 мая в Тюмени: небольшое похолодание

2 Май 2020 2020-05-02T05:02:38+03:00

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Сегодня, 2 мая, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха ночью в Тюмени будет плюс 2 – 3 градуса, днем – плюс шесть. Вечером столбики термометров покажут 3 – 5 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть переменный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

В целом на юге Тюменской области облачно с прояснениями, местами ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура ночью +1,+6, днем +8,+13, местами до +19.

2 мая на Руси почитали память Ивана Ветхопещерника. В этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна!». После этого ткань расстилали на земле для богатого урожая, клали на нее пирог и уходили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU