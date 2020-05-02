2020-05-02T05:02:38+03:00
Общество

Погода на 2 мая в Тюмени: небольшое похолодание

Местами дождь и сильный ветер
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода на 2 мая в Тюмени: небольшое похолоданиеПогода на 2 мая в Тюмени: небольшое похолоданиеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 мая, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха ночью в Тюмени будет плюс 2 – 3 градуса, днем – плюс шесть. Вечером столбики термометров покажут 3 – 5 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть переменный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

В целом на юге Тюменской области облачно с прояснениями, местами ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура ночью +1,+6, днем +8,+13, местами до +19.

2 мая на Руси почитали память Ивана Ветхопещерника. В этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна!». После этого ткань расстилали на земле для богатого урожая, клали на нее пирог и уходили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодежный центр Исетска расскажет о востребованных профессиях
В Тюменской области могут ввести обязательный масочный режим
В Заводоуковском районе сохраняют память о школах
Погода на 2 мая в Тюмени: небольшое похолодание
В Тюмени состоялся вебинар по теме «Аренда во время и после пандемии»
Администрация Московского муниципального образования максимально открыта к общению
Тюменскому ветерану подарили дорогу
Хоккеисты «Рубина» планируют открыть летние сборы для детей
Май! Мир! Труд! В честь праздника в окнах тюменцев красуется российский триколор
Сезон дорожных работ в Тюменской агломерации начался раньше обычного
Александр Моор: «Соблюдайте самоизоляцию, уважайте труд врачей»
Тюменский Роспотребнадзор: только режим полной самоизоляции поможет избежать распространения коронавируса
Цыганское озеро в Тюмени, возможно, переименуют после благоустройства
Комедийный сериал по мотивам реальных событий снимают в Тюмени
В Тобольске выписали первых пациентов с коронавирусом
Тюменские психологи участвуют в проекте #МыРядом2020
На тюменских дорогах стало меньше жертв аварий
Школьники сыграли на гитарах и спели о Победе