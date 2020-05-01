2020-05-01T18:28:07+03:00
Общество

Администрация Московского муниципального образования максимально открыта к общению

Все о жизни Московского его жители узнают из общих чатов мессенджеров
Лина Орлова
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Жителей оповещают о важных мероприятиях в общем чате «Администрация Московского муниципального образования 72». Фото: pixabay.comЖителей оповещают о важных мероприятиях в общем чате «Администрация Московского муниципального образования 72». Фото: pixabay.com
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В Московском муниципальном образовании проживает более 11 тысяч жителей, в муниципалитете девять населенных пунктов. Специфика муниципального образования – в территориальной удаленности сел и деревень и в разных условиях проживания в них, сообщает «Мегатюмень».

К примеру, в Дударева есть улица многоэтажек, в Падерина отведена большая площадка ИЖС для многодетных семей, Патрушева и Ожогина находятся вблизи к областной столице. Чтобы наладить коммуникацию с жителями, в Вайбере был создан общий чат «Администрация Московского муниципального образования 72».

С помощью этого инструмента коммуникации жители оперативно узнают все актуальные вопросы о жизни Московского МО, их информируют об отключении света, вывозе мусора, ремонте дорог, монтаже уличного освещения, происшествиях в муниципалитете, о мерах социальной поддержки и порядке действий в экстренных случаях.

Администрация уделяет большое значение вовлеченности жителей, которые, посредством мессенджера, могут задавать вопросы, предлагать идеи и инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Администрация Московского муниципального образования максимально открыта к общению
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