2020-05-01T18:20:08+03:00
Спорт

Хоккеисты «Рубина» планируют открыть летние сборы для детей

Тренировать ребят будет капитан команды Денис Ячменев, а также Константин Фаст, Вадим Кравченко, Егор Назаров
Лина Орлова
Поделиться:
Капитан ХК "Рубина" Денис Ячменёв будет тренировать. Фото: ХК "Рубин"Капитан ХК "Рубина" Денис Ячменёв будет тренировать. Фото: ХК "Рубин"
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб «Рубин» в июне запланировал организовать хоккейные сборы для тюменских мальчишек. Подобные сборы уже проводили год назад. Капитан команды 35-летний форвард «Рубина» Денис Ячменёв будет учить ребят атаке.

Летом 2020 года Ячменев завершит обучение в высшей школе тренеров, поясняет «Вслух.ру». Вместе с ним учить ребят забивать голы будет Вадим Кравченко. Игроки «Рубина» Константин Фаст и Владимир Воробьев будут выявлять талантливых защитников.

– Тренировки в нашем летнем лагере отличаются от тех, которые проходят у ребят по ходу сезона. Мы больше уделяем внимания технике катания и владения шайбой. Если в команде один или два тренера работают с тридцатью подопечными, то у нас каждый специалист занимается с пятью-шестью ребятами, – сказал Ячменёв.

Ребятам 2011 года рождения предлагают две группы: «амплуа» (для защитников и нападающих) и «средняя + старшая». В последней группе обучением ребят займутся тренеры с большим опытом и знаниями из ЦСП «Тюменский Легион». Упор на занятиях будет на технику владения шайбой и технику катания. Будущих вратарей среди парней 2011 года рождения и старше будет тренировать вратарь Егор Назаров.

На летние сборы приглашаются дети от 2014 года рождения, а также профессионалы и любители 18+. Основное требования к кандидатам – чтобы они были из хоккейных школ и умели кататья на коньках. Подробности о сборах можно узнать по телефону: +79193597874 (+Viber, Whatsapp), а также в социальных сетях: в «Инстаграме» @yach_camp и «ВКонтакте» yachcamp72. Занятия платные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт: хоккей»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Администрация Московского муниципального образования максимально открыта к общению
Тюменскому ветерану подарили дорогу
Хоккеисты «Рубина» планируют открыть летние сборы для детей
Май! Мир! Труд! В честь праздника в окнах тюменцев красуется российский триколор
Сезон дорожных работ в Тюменской агломерации начался раньше обычного
Александр Моор: «Соблюдайте самоизоляцию, уважайте труд врачей»
Тюменский Роспотребнадзор: только режим полной самоизоляции поможет избежать распространения коронавируса
Цыганское озеро в Тюмени, возможно, переименуют после благоустройства
Комедийный сериал по мотивам реальных событий снимают в Тюмени
В Тобольске выписали первых пациентов с коронавирусом
Тюменские психологи участвуют в проекте #МыРядом2020
На тюменских дорогах стало меньше жертв аварий
Школьники сыграли на гитарах и спели о Победе