Май! Мир! Труд! В честь праздника в окнах тюменцев красуется российский триколор
Вывешивать флаг Российской Федерации на окна своих квартир для многих жителей Тюменской области уже традиция. Тюменцы считают, что российский триколор – это символ единства нации.
Так, тюменец Николай Семенов вывесил российский флаг на балконе. По словам патриота, наш триколор – это символ единства страны, ее истории и современности, а главное, единства всех нас.
– Первомай – праздник для многих, и празднуем мы его сегодня дома. Флаги мы бережно храним и вывешиваем, отмечая важные события. Уверен, что многие тюменцы сделают так же и чувство патриотизма и любви к своей стране объединит нас всех. Ощущение праздника должно быть, – считает тюменец.
Дополним, что флаги можно вывесить даже на балконе, главное – делать это правильно. Также флаги России разместили в окнах многие тюменские организации.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»