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Май! Мир! Труд! В честь праздника в окнах тюменцев красуется российский триколор

Флаги России разместили в окнах многие тюменские организации
Лина Орлова
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По всему городу развешаны флаги России: так тюменцы поздравляют друг друга с праздником труда. Фото очевидцевПо всему городу развешаны флаги России: так тюменцы поздравляют друг друга с праздником труда. Фото очевидцев
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Вывешивать флаг Российской Федерации на окна своих квартир для многих жителей Тюменской области уже традиция. Тюменцы считают, что российский триколор – это символ единства нации.

Так, тюменец Николай Семенов вывесил российский флаг на балконе. По словам патриота, наш триколор – это символ единства страны, ее истории и современности, а главное, единства всех нас.

– Первомай – праздник для многих, и празднуем мы его сегодня дома. Флаги мы бережно храним и вывешиваем, отмечая важные события. Уверен, что многие тюменцы сделают так же и чувство патриотизма и любви к своей стране объединит нас всех. Ощущение праздника должно быть, – считает тюменец.

Дополним, что флаги можно вывесить даже на балконе, главное – делать это правильно. Также флаги России разместили в окнах многие тюменские организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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