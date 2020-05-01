Май! Мир! Труд! В честь праздника в окнах тюменцев красуется российский триколор

1 Май 2020 2020-05-01T18:15:44+03:00

По всему городу развешаны флаги России: так тюменцы поздравляют друг друга с праздником труда. Фото очевидцев

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Вывешивать флаг Российской Федерации на окна своих квартир для многих жителей Тюменской области уже традиция. Тюменцы считают, что российский триколор – это символ единства нации.

Так, тюменец Николай Семенов вывесил российский флаг на балконе. По словам патриота, наш триколор – это символ единства страны, ее истории и современности, а главное, единства всех нас.

– Первомай – праздник для многих, и празднуем мы его сегодня дома. Флаги мы бережно храним и вывешиваем, отмечая важные события. Уверен, что многие тюменцы сделают так же и чувство патриотизма и любви к своей стране объединит нас всех. Ощущение праздника должно быть, – считает тюменец.

Дополним, что флаги можно вывесить даже на балконе, главное – делать это правильно. Также флаги России разместили в окнах многие тюменские организации.

ИСТОЧНИК KP.RU