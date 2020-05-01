Сезон дорожных работ в Тюменской агломерации начался раньше обычного

1 Май 2020 2020-05-01T15:08:37+03:00

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Апрель выдался теплым, а на дорогах региона из-за ограничений в связи с режимом полной готовности ослаблен трафик автомобилей. Эти факторы положительно повлияли на строительство автомобильных дорог в регионе. В частности, дорожный сезон в Тюменской агломерации начался раньше обычного, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Ведомство поясняет, что сейчас продолжаются работы в автомобильных дорогах регионального значения «Богандинское – Червишево – Чаплык», «Тюмень – Криводаново», «Кулаково –Каменка», «Подъезд к селу Ембаево», а также на участках автодороги «Обход города Тюмени» в районе поселка Березняки и в районе улицы Барнаульской.

Дороги ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Некоторые дороги покрыли верхним слоем, однако работы завершатся полностью, когда на проезжую часть нанесут дорожную разметку. По плану строительного сезона 2020 года дорожники отремонтируют 176 километров, планируется увеличить нормативное состояние сети Тюменской агломерации до 81,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU