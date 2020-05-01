Александр Моор: «Соблюдайте самоизоляцию, уважайте труд врачей»

1 Май 2020 2020-05-01T15:08:34+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях обратился к жителям региона с просьбой соблюдать режим самоизоляции. Он акцентировал внимание тюменцев, что среди зараженных коронавирусом десять детей.

– Число заболевших жителей Тюменской области перевалило за четыре сотни. Среди зараженных – десять детей, а шестеро наших земляков подключены к аппаратам ИВЛ, – сообщил глава региона. – Посмотрите на эти фотографии, прежде чем выходить на улицу и договариваться с друзьями о поездке на шашлыки.

Губернатор призвал земляков уважать труд медиков и не пополнять печальную статистику.

– От коронавируса пока нет вакцины, поэтому самоизоляция – лучшее средство защиты, – заявил он.

Напомним, по последним данным, опубликованным оперативным штабом Тюменской области, в регионе 1 мая зафиксировано 442 заболевших. Три тюменца умерли из-за сопутствующих болезней, осложненных коронавирусной инфекцией COVID-19. На обсервации сегодня находятся 99 человек, среди них 17 детей. За сутки в регионе провели 3 210 исследований на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU