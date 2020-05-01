Тюменский Роспотребнадзор: только режим полной самоизоляции поможет избежать распространения коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T14:27:23+03:00

Глава тюменского Роспотребнадзора сказала, как безопаснее всего поехать на дачу в майские праздники [видео]

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Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо напомнила тюменцам о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции. Только это позволит избежать роста распространения COVID-19.

Глава регионального Роспотребнадзора рекомендовала максимально ограничить контакты с друзьями и соседями, если все же тюменцы пренебрегут самоизоляцией и поедут на дачу.

– Если вы планируете поехать на дачу, нужно отдать предпочтение личному транспорту или такси. На даче желательно ограничить контакты: не встречаться с друзьями и соседями. Важно соблюдать правила личной гигиены: обрабатывать руки специальным антисептиком, выходя из дома, надевать маску, – подчеркнула Галина Шарухо.

Как сообщает оперштаб региона, Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжит проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях, которые возобновили работу. В этой работе им помогают правоохранительные органы. Сотрудники проконтролируют соблюдение самоизоляции, а также карантина, в том числе прибывших из неблагополучных регионов или зарубежья тюменцев.

Жителей Тюменской области просят соблюдать простые правила на дачах, чтобы не вызвать вспышку COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU