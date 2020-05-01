В Тобольске выписали первых пациентов с коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T11:10:13+03:00

Шесть человек находились на лечении в областной больнице №3 в Тобольске с 19 апреля. Фото: оперштаб Тюменской области

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Шесть человек находились на лечении в областной больнице № 3 в Тобольске с 19 апреля. После тестирования на предприятии у них выявили коронавирусную инфекцию. В стационар их доставили вертолетом в удовлетворительном состоянии, поясняет оперштаб Тюменской области.

Курс лечения выписанных пациентов составил десять дней, они переболели в легкой форме, подключать к ИВЛ никого не пришлось. После двух тестов на коронавирусную инфекцию, показавших отрицательный результат, пациентов выписали. Сейчас в госпитале остаются трое пациентов, они также ждут результатов повторных исследований.

На сегодняшний день с карантина уже снято 782 человека, под наблюдением врачей областной больницы № 3 остаются 110 человек. 30 апреля в Тобольском районе подтверждено три случая заболевания коронавирусом: один пациент прибыл из Вагая, два – из Увата. Заболевание протекает в легкой форме, осложнений нет.

Напомним, всего на сегодняшний день в Тюменской области зафиксировано 442 заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны 109 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU