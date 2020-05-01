Цыганское озеро в Тюмени, возможно, переименуют после благоустройства

1 Май 2020 2020-05-01T14:25:40+03:00

Природный водоем в народе прозвали Цыганским озером, потому как раньше рядом с ним жил цыганский табор. Фото: Кира Санникова

Изменить размер текста: A A

Неподалеку от улицы Газовиков расположено небольшое озеро. Природный водоем в народе прозвали Цыганским озером, потому как раньше рядом с ним жил цыганский табор. Сегодня там ведется благоустройство, а после преображения озеру могут поменять название. Об этом сообщает издание «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу застройщика.

Озеру Цыганскому застройщик планирует не только сменить название, но также до конца 2020 года благоустроить прилегающую территорию, восстановить природную береговую линию, организовать пешеходные бульвары, очистить водоем и восстановить его фауну.

– Для этого наши специалисты проводят экологические исследования с одним из научных институтов Тюмени. Наша компания реализует проект комплексного освоения территории озера Цыганского с созданием новой инженерной, социальной и коммерческой инфраструктуры, благоустройством и озеленением общественных пространств. Все инвестиционно-строительные работы финансируются компанией, – пояснил застройщик.

Дополним, что сейчас на озере Цыганском и вокруг него начали расчищать территорию для дальнейших преобразований. Озеро станет еще одним центром притяжения горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU