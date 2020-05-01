Комедийный сериал по мотивам реальных событий снимают в Тюмени

1 Май 2020 2020-05-01T11:40:28+03:00

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Над сериалом о трех друзьях-бизнесменах работает команда творческого пространства «Звучи». Главные герои с юмором расскажут о превратностях судьбы предпринимателей. Героями сериала стали совладелец творческого пространства «Звучи» Александр Юдин и его коллеги, сообщает «Тюменская область сегодня».

По сюжету три творческих товарища содержат общий бизнес. Из-за нехватки опыта у них все идет не так, как нужно, повествует Александр Юдин.

– Герои сериала очень общительные и гостеприимные. У них много друзей, которые любят отдыхать и веселиться. Как только приходит время запускать новые проекты или нужно оплачивать счета, наступает самое интересное, когда они не знают, что делать, и путем проб и ошибок продолжают свой бизнес, – заинтриговал Александр Юдин.

Сюжет сериала основан на реальных событиях. Директор творческого пространства «Звучи» Ульяна Непочатых рассказала, откуда взялась идея сериала.

– Мы с ребятами сидели и выполняли задание. Наш подход к его выполнению повеселил. Мы долго смеялись над этой ситуацией, а потом проснулось желание делиться рабочими буднями с людьми. Я рада, что ребята поддержали мою идею. Мы берем очень много жизненных ситуаций, с которыми сталкивались сами, – добавила она.

ИСТОЧНИК KP.RU