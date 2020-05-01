На тюменских дорогах стало меньше жертв аварий

1 Май 2020 2020-05-01T08:19:02+03:00

В регионе стало меньше аварий с участием детей. Фото: Гоавтоинспекция Тюменской области

Чаще всего виноваты в ДТП гонщики

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Самым опасным нарушением правил дорожного движения остается выезд на полосу встречного движения, в каждой второй такой аварии гибнут люди, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Ведомство также подчеркивает, что количество людей, погибших в дорожных авариях, в нашем регионе стало снижаться системно. Так, если за четыре месяца 2012 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 85 жителей региона, то в 2017 году дорожные аварии лишили жизни 65 тюменцев, а в 2020 году – 47. ГИБДД области поясняет, что в регионе достигнут целевой индикатор национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Чаще всего причиной аварии в 2020 году становится неправильный выбор скорости водителем, несоблюдение правил проезда перекрестков участниками движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Кроме того, в Тюменской области снижается количество аварий, в которых пострадали дети. В 2020 году таких ДТП было 71: погибло четыре ребенка, 80 детей ранены.

Чтобы обеспечить безопасность дорог подрастающему поколению, сохранить детские жизни и обеспечить здоровье школьников, переходящих дорогу, в регионе запланировано предпринять ряд мер. В этом году в регионе установят 110 светофоров Т7 вблизи образовательных учреждений. Госавтоинспекция планирует обустроить один километр тротуаров и 7000 погонных метров перильных ограждений, установить 37 искусственных неровностей в местах массового перехода дорог детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU