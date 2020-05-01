Школьники сыграли на гитарах и спели о Победе

1 Май 2020 2020-05-01T06:29:42+03:00

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Даже в самоизоляции школьники Тюменской области активно участвуют во всероссийских и региональных мероприятиях ко Дню Победы.

Так, в преддверии майских праздников педагоги проводят мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток ветеранам, украшению окон и другие.

Целыми семьями жители региона поют песни, читают стихи о Победе, записывают видео с портретами и рассказами о своих героях.

Ученики Омутинского района, например, присоединились к Всероссийской акции #ПесниПобеды и уже активно выкладывают записи своих вокальных выступлений в социальные сети.

А девятиклассница Черемшанской школы Голышмановский района Софья Винокурова не только исполнила песню, но и сама сыграла на гитаре. Посмотреть ее композицию можно здесь.

В областной физико-математической школе поют и записывают памятные видео целыми поколениями: от дедушек и бабушек до внуков-школьников.

А ученики Щетковской школы Ярковского района присоединилась к областному флешмобу "Мы все равно скажем спасибо" и сказали слова благодарности ветеранам и павшим воинам. К слову, поздравления детей звучат не только в социальных сетях, но и в более привычных для героев форматах - на телевидении и радио.

Добавим, что праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, будут проходить на протяжении всех майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU