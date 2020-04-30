30 Апр 2020 2020-04-30T18:00:17+03:00

Александр Моор предложил бизнесменам рассказать, как изменилась работа их компаний. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".

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Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил бизнесменам рассказать, как изменилась работа их компаний. Опрос можно пройти на платформе советникгубернатора.рф.

«Ежедневно мы собираем и анализируем данные о состоянии бизнес-сообщества региона, которое в условиях пандемии COVID-19 переживает не лучшие времена. Первый пакет мер поддержки, сформированный по итогу разговора с бизнесменами, во многом снизил финансовую нагрузку на этот сектор», – написал на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассниках» глава региона.

По его словам, сегодня, 30 апреля, власти запустили второй пакет мер поддержки, предназначенный для обрабатывающих производств, предприятий непродовольственной торговли и субъектов МСП из пострадавших отраслей. Они коснутся компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, льготного финансирования и предоставления отсрочек по уплате некоторых налогов.

"Это – не конечный перечень. Предлагаю вам пройти опрос на платформе советникгубернатора.рф и рассказать о том, как изменилась работа вашей компании и что еще может сделать правительство региона, чтобы помочь бизнесу", – резюмировал Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU