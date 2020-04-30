Александр Моор предложил бизнесменам рассказать, как изменилась работа их компаний
Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил бизнесменам рассказать, как изменилась работа их компаний. Опрос можно пройти на платформе советникгубернатора.рф.
«Ежедневно мы собираем и анализируем данные о состоянии бизнес-сообщества региона, которое в условиях пандемии COVID-19 переживает не лучшие времена. Первый пакет мер поддержки, сформированный по итогу разговора с бизнесменами, во многом снизил финансовую нагрузку на этот сектор», – написал на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассниках» глава региона.
По его словам, сегодня, 30 апреля, власти запустили второй пакет мер поддержки, предназначенный для обрабатывающих производств, предприятий непродовольственной торговли и субъектов МСП из пострадавших отраслей. Они коснутся компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, льготного финансирования и предоставления отсрочек по уплате некоторых налогов.
"Это – не конечный перечень. Предлагаю вам пройти опрос на платформе советникгубернатора.рф и рассказать о том, как изменилась работа вашей компании и что еще может сделать правительство региона, чтобы помочь бизнесу", – резюмировал Александр Моор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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