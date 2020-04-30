2020-04-30T17:49:15+03:00
Общество

В Тюмени проверили состояние памятников, посвященных победе в Великой Отечественной войне

Некоторым мемориалам требовался косметический ремонт
Вадим Бегун
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В Тюмени проверили состояние памятников, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Фото - пресс-служба Главного федерального инспектора по Тюменской области.В Тюмени проверили состояние памятников, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Фото - пресс-служба Главного федерального инспектора по Тюменской области.
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В Тюмени в преддверии празднования Дня Победы проверили состояние памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. Всего на территории региона 825 таких объектов, некоторые из них требовали косметического ремонта.

По словам директора областного департамента ЖКХ Антона Фирсова, в 2019 году разрабатывалась проектная документация по большим объектам, которые требовали капитального ремонта и запланирована реконструкция 392 памятников, мемориалов и обелисков. Работы уже завершены на 389 объектах.

– По поручению полномочного представителя президента РФ в УФО Николая Цуканова мы завершаем проверку технического состояния мемориальных объектов регионов. На момент проверки некоторые памятники находились в хорошем состоянии, но большинству из них требовался небольшой косметический ремонт и благоустройство, – отметил Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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